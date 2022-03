Bij een botsing op de kruising aan de Bisschop Bekkerslaan in Eindhoven is zaterdagmiddag een man vast komen te zitten in een auto.

Dat gebeurde rond 12.00 uur. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk precies kon gebeuren. De auto kwam in botsing met een ander voertuig op de kruising met de Franklin D. Rooseveltlaan. De auto kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een lantaarnpaal. De bestuurder kon snel geholpen worden door ambulancemedewerkers. Dat gold niet voor een man op de achterbank. Daar konden hulpverleners niet bij komen. Na twintig minuten werd de brandweer opgeroepen. De brandweerlieden moesten de volledige auto openknippen om de man te kunnen bevrijden. Een uur later werd het slachtoffer uit de auto gehaald. De man is zonder spoed en ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval trok veel bekijks van omwonenden.