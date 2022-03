Een fietser is zaterdagmiddag gewond geraakt in Eindhoven nadat hij in botsing kwam met een stadsbus. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk precies kon gebeuren.

Dat gebeurde op de Vestdijk rond 15.25 uur. Het slachtoffer raakte de voorruit van de bus en raakte daarbij gewond. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van zijn verwondingen is niets bekend.