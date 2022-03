Een stadsbus van HTM is vrijdagmiddag tegen een auto geknald op de Zonweg in Den Haag.

Het ongeluk gebeurde vanmiddag rond 16.30 uur ter hoogte van de Noorderkroonstraat. Hulpdiensten zijn uitgerukt om de slachtoffers bij te staan. De bestuurder van de auto is gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.



De schade is aanzienlijk. De auto is weggesleept en de bus naar de remise gebracht.