Richard de Mos en Rachid Guernaoui stellen zichzelf niet kandidaat als wethouder. De twee worden verdacht van omkoping en ambtelijke corruptie, waardoor andere partijen niet met Hart voor Den Haag willen samenwerken. De Mos hoopt zo toch een coalitie te kunnen vormen.

Hart voor Den Haag werd woensdag bij de verkiezingen weer de grootste partij van Den Haag en zal daarom het initiatief nemen om een coalitie te vormen.

Tijdens de campagne hekelde partijleider Richard de Mos het vooraf uitsluiten van partijen al. "Het moet om de stad gaan, niet om de poppetjes", zegt hij. Nu heeft de partij besloten om de kandidaten die nog altijd onder een vergrootglas liggen bij het Openbaar Ministerie, niet naar voren te schuiven als kandidaten voor een wethouderspositie, om daarmee de deur naar gesprekken met andere partijen open te houden.

"Partijen als D66 en GroenLinks gebruiken de valse beschuldigingen van het OM aan het adres van Guernaoui en mij als voertuig om onze partij - en daarmee ruim 30.000 Hagenaars - uit te sluiten van collegedeelname", laat De Mos weten. "Partijen als de VVD en PvdA zeggen niet te willen samenwerken als Guernaoui en ik wethouderskandidaat zijn.

Omdat het voor de koers van de stad van cruciaal belang is dat Hart voor Den Haag in het stadsbestuur komt, hebben Rachid en ik besloten om geen wethouderskandidaat te zijn."

Het is in elk geval al duidelijk dat het besluit voor D66 geen verschil maakt. Die partij vindt dat Hart voor Den Haag niet groter is dan Richard de Mos. Pas als er duidelijkheid is in de nog altijd slepende rechtszaak, zou er eventueel over samenwerking gesproken kunnen worden.

Vaart maken

De rechtszaak tegen de twee voormalige wethouders van Hart voor Den Haag laat inmiddels 2,5 jaar op zich wachten. Burgemeester Jan van Zanen deed eerder al een oproep dat justitie vaart moest maken met de zaak.

Hart voor Den Haag vraagt nu aan alle partijen in de raad om gezamenlijk aan te dringen op meer haast. "Dat het OM ons nu al ruim 2,5 jaar laat bungelen, is niet alleen een persoonlijk drama voor de betrokkenen, het raakt ook de lokale democratie rechtstreeks in het hart."

De Mos werd donderdagmiddag verkozen tot fractievoorzitter. Hoe de partij het formatieproces gaat inzetten, wordt begin volgende week bekendgemaakt.