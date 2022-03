Een van de grootste muziekinstrumentenketens in het land, Keymusic, is failliet. Onder de keten valt ook Rock Palace, de iconische muziekwinkel aan de Torenstraat in Den Haag.

De keten met het hoofdkantoor in Rotterdam heeft verder vestigingen in diezelfde stad, Utrecht, Eindhoven en Apeldoorn. Keymusic nam jaren geleden gerenommeerde muziekwinkels over zoals Rock Palace in Den Haag en Feedback in Rotterdam.

In 2014 werd de naam van Rock Palace officieel gewijzigd in Keymusic. Toen gingen de vier Nederlandse filialen van Rock Palace en Feedback Muziek samen met het Belgische Keymusic.

Medewerker Denny Badri van Rock Palace gaf vorige week aan dat deze overname niet veel goeds heeft betekend. De afgelopen jaren zag hij zijn winkel de afgrond in glijden. Van de vijftien medewerkers die de muziekwinkel telde toen hij in dienst kwam, waren er nog vier over.