Dirk van den Broek opent een nieuwe vestiging in Den Haag. En niet op de minste plek: namelijk in het iconische pand van muziekwinkel Rock Palace in het centrum.

Bewoners kunnen dit jaar nog hun dagelijkse boodschappen doen in het voormalige muziekparadijs aan de Torenstraat; naar verwachting zal de nieuwe locatie van Dirk in het laatste kwartaal van dit jaar de deuren openen. Rock Palace werd in 1985 opgericht door drummer Cesar Zuiderwijk en bassist Rinus Gerritsen van Golden Earring. Hun doel was een nieuwe ontmoetingsplek te creëren voor muzikanten. In de loop der jaren is Rock Palace uitgegroeid tot een begrip in Den Haag. De carrières van bekende artiesten als Anouk, DI-RECT en Kane zijn hier begonnen. Daarnaast vervulde de winkel een sterke buurtfunctie. Dirk heeft er bewust voor gekozen om de nieuwe locatie te openen in het stadscentrum. Momenteel heeft Dirk in Den Haag alleen een vestiging in Leidschenveen. Dit zal de tweede Haagse vestiging worden.