De LGBTQI+ vlag in het Huijgenspark in Den Haag is voor de derde keer in korte tijd vernield. De nieuwe vlag hing er pas net.

De nieuwe vlag hing sinds vorige week weer in het Huijgenspark nadat deze was vernield. In de nacht van vrijdag op zaterdag is deze met paal en al uit de grond getrokken. De vlag stond tussen twee Oekraïense vlaggen. Marije Mostert van D66 Den Haag noemt de actie hufterig. Ook zegt ze nieuwe vlaggen op te blijven hangen zolang het nodig is.