Bas van 't Wout gaat in Breda als 'verkenner' aan de slag om uit te vinden welke partijen met elkaar verder willen in een coalitie. Daarover zijn de vertegenwoordigers van alle elf partijen die een of meerdere zetels in de gemeenteraad hebben het eens geworden.

Van 't Wout is een in de politiek gepokte en gemazelde VVD'er. Hij is aangedragen door de VVD in Breda. Die heeft partij heeft het voorrecht om als grootste partij, met tien zetels in de raad, een verkenner aan te wijzen. Het is de bedoeling dat Van 't Wout in de loop van volgende maand met een advies komt.

Van 20 januari 2021 tot 24 mei 2021 was hij minister van Economische Zaken en Klimaat in het kabinet-Rutte III. Daarvoor was de liberaal ook staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en bijna acht jaar lid van de Tweede Kamer.

Assistent van Rutte

De in Hoeven woonachtige politicus was begin deze eeuw bovendien de assistent van Mark Rutte, toen die nog staatssecretaris was in het kabinet-Balkenende II.

In Breda moet Van 't Wout uitzoeken welke partijen de behoefte voelen om samen te werken in een nieuwe coalitie. Die moet de opvolger worden van het stadsbestuur dat de afgelopen vier jaar werd gevormd door VVD, D66 en PvdA.

Van 't Wout is gehuwd en heeft twee kinderen. Hij is ook niet helemaal onbekend met het reilen en zeilen van een gemeente. Zijn opa was burgemeester van Valkenburg bij Leiden.