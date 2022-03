Blind Walls Gallery komt met een vernieuwd aan aanbod aan wandelroutes door Breda. In het nieuwe seizoen, dat 3 april van start gaat, kunnen bewoners en bezoekers van de stad voortaan kiezen uit drie wandelroutes.

Ieder die wil kan in de stad langs de openbare muurkunst op de veelal blinde muren van gebouwen lopen of fietsen. Wie ook meer over de schilderingen wil weten, kan samen met een gids van Blind Walls Gallery op pad.

Voorheen kon gekozen worden tussen een wandel- of fietstour, vanaf april zijn er drie verschillende wandelroutes beschikbaar: 'rond de Mols', 'rond de Haven' en 'rond het Chassé'.

De gidsen vertellen onderweg over de kunstenaars, het maakproces en de verhalen die als inspiratie dienden voor de schilderingen. De verhalen gaan onder meer over beroemde Bredanaars en het industriële verleden van de stad. Maar ook de oorlogen en pandemieën die Breda heeft moeten doorstaan zijn onderwerpen.

De fietstour blijft nagenoeg hetzelfde, deze wordt enkel aangevuld met nieuwe Blind Walls.

Het Blind Walls tourseizoen loopt tot eind oktober. Wekelijks op zondag is een andere wandelroute aan de beurt en op de laatste zondag van de maand volgt de fietstour.