De informateur die de eerste gesprekken gaat voeren met de politieke partijen in de gemeente Drimmelen wordt zaterdagochtend voorgesteld tijdens een openbare bijeenkomst in de raadzaal in Made. Wie wil kan daarbij aanwezig zijn.

Zaterdagochtend komen de raad en overige betrokkenen samen op het gemeentehuis. Er volgt een openbare zitting van een half uur waarbij in ieder geval de informateur wordt aangewezen. Helpen Als grootste partij zorgt Lijst Harry Bakker voor de informateur die gaat helpen bij de coalitiebesprekingen. "We hebben een ervaren informateur", zei lijsttrekker Harry Bakker donderdag. "Een bestuurlijk zwaargewicht en vooral een warm mens", voegde hij daaraan toe. De informateur gaat zaterdag aansluitend aan de openbare vergadering met de eerste vier partijen in gesprek in het kader van kennismaking. In de loop van de week volgen de overige drie partijen van de gemeente Drimmelen die zeker zijn van minimaal 1 zetel in de nieuwe gemeenteraad. Restzetel Lijst Harry Bakker blijft vooralsnog de grootste partij met vijf zetels (dat waren er 7). De VVD krijgt vermoedelijk een restzetel en komt daarmee ook op 5 (4). Groen Drimmelen groeit van 3 naar 4 zetels. De Combinatie Algemeen Belang (CAB) behoudt zijn 4 zetels. De overige drie Drimmelense raadzetels gaan naar Samen Drimmelen (dat waren er 2), CDA (1) en PvdA (1). Vooralsnog is de verkiezingsuitslag voorlopig, maandag volgen pas de definitieve cijfers.