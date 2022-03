Vrijdagavond kwam er een einde aan de zegereeks van NAC. Uitgerekend hekkensluiter Helmond Sport strafte de defensieve fouten van de Bredanaars hardhandig af: 4-0.

Trainer Edwin de Graaf hield vast aan de elf van afgelopen maandag. Dus achterin stonden de jonkies Luc Marijnissen en Gylermo Siereveld, terwijl de teruggekeerde Dion Malone op de bank begon. Ook Wout Neelen mocht weer beginnen.

Het jeugdige enthousiasme van de laatste twee wedstrijden was De Graaf blijkbaar bevallen. Na de zesde zege op rij had hij weinig aanleiding tot wisselen.

In Helmond begon Siereveld na tien minuten met een uitstekende ingreep. Op het moment dat Helmond Sport op weg leek naar de 1-0 schakelde hij zijn man met een ferme schouderduw goed uit.

Maar minder dan tien minuten voor rust maakte de mandekker een inschattingsfout. Hij schatte een kopduel verkeerd in, kopte zelf door en zo kon Thomas Beekman alleen op doel af: 1-0.

Kansen

Daarvoor had NAC al grote kansen gehad om de score te openen. Odysseus Velanas had de 0-1 op zijn schoen, maar vond wonderbaarlijk genoeg de doelman op zijn weg. Ook aan Ezechiel Banzuzi was een grote kans - één op één - niet besteed.

Bij de eerste beste defensieve flater was het dus raak. Een tweede fout leidde nog voor rust de 2-0 in. Marijnissen gleed uit, Beekman profiteerde en bediende Dylan Seys.

Wissels

In de rust hield De Graaf het bij één wissel (Boris van Schuppen voor Azzagari), maar tien minuten later gooide hij het op liefst vier plekken om. Vroeg in de tweede helft was Helmond Sport namelijk zelfs op 3-0 gekomen, reden voor de trainer om al zijn wissels te gebruiken. Marijnissen en Neelen gingen naar de kant, net als Kaj de Rooij en Ruben Ligeon.

De komst van Dion Malone, Moïse Adiléhou, Pjotr Kestens en Naoufal Bannis bleek niet te helpen. Enkele minuten later werd het nóg erger: Jellert Van Landschoot maakte er 4-0 van.

De ploeg in vorm werd te kakken gezet. Daar bleef het bij omdat Nick Olij erger voorkwam en Van Schuppen in de slotminuut op de lat schoot. Een afstraffing van jewelste op een avond waarop werkelijk niets lukte.

Opstelling NAC: Olij: Neelen (55. Malone), Siereveld, Marijnissen (55. Bannis), Ligeon (55. Adiléhou); Azzagari (46. Van Schuppen)l, Banzuzi, Cagro; De Rooij (55. Kestens), Hilterman en Velanas.