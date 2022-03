Drie minderjarige jongens moeten duizenden euro's betalen na brandstichting en openlijke geweldpleging in een speeltuin in Nieuwland. De vriendengroep uit Amersfoort sleepte een Go Sharing-scooter onder een speeltoestel en staken deze aan.

Op 13 oktober zien buurtbewoners een enorme steekvlam bij het speeltoestel De Draak in de Amersfoortse wijk Nieuwland. Het is op dat moment al de zoveelste brand en direct wordt de politie gebeld. Agenten zijn er snel, maar de verdachten zijn dan al gevlogen. Doordat de wijk geteisterd wordt door branden, gonst het in Nieuwland van de geruchten en worden namen van de mogelijke daders genoemd. Via een groot onderzoek, waarbij getuigen worden gehoord en beelden zijn uitgekeken, komt de politie uit bij een groep minderjarige vrienden. Strafeis Meerdere daarvan krijgen op 5 en 6 januari een bezoek aan huis. Ze worden aangehouden en verhoord. Donderdagmiddag stonden de drie tieners, in de leeftijd van 13 tot zestien jaar, voor de (kinder)rechter. De officier van justitie vond dat er genoeg bewijs was om de drie te straffen voor hun daden. Twee aanwezigen kregen van de rechter te horen dat ze een werkstraf van 80 uur, waarvan 30 uur voorwaardelijk, moeten uitvoeren. Een derde moet 60 uur ploeteren, waarvan 40 voorwaardelijk. Daarnaast krijgt hij een leerstraf van 20 uur. Een vierde verdachte moet in april voor de kinderrechter verschijnen. Door de daad van de groep, was het speeltoestel maanden niet geschikt om op te spelen. Het terrein werd zelfs door de gemeente afgezet, omdat het simpelweg te gevaarlijk was. Schadepost Dit wordt de drie zwaar aangerekend en zij draaien dan ook op voor de schade die zij hebben gemaakt. Dit zou gaan om een bedrag van zo'n 9000 euro.