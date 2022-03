Bij een lasercontrole op de Bunschoterstraat in Amersfoort is een automobilist zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij 53 kilometer per uur te hard reed. Hij bleek niet de enige die het gaspedaal te hard indrukte.

De Bunschoterstraat heeft van veel inwoner van de stad de bijnaam 'racebaan' gekregen en dat bleek afgelopen woensdagavond niet voor niets. In 25 minuten tijd hadden agenten meerdere voertuigen gespot die zich niet aan de toegestane snelheid hielden. Zij hadden echter geluk en werden (deze keer) niet door de politie aan de kant gezet. Twee automobilisten kregen na de lasercontrole wél een stopteken. "Tijdens deze controle zijn alleen de excessen eruit gehaald en resulteerde dit in een meting van 143 kilometer per uur en een meting van 138 kilometer per uur. Dit betekent dus een overschrijding van 59 kilometer per uur en 53 kilometer per uur ná correctie", duidt de politie. "Hiervoor is bij één bestuurder ter plaatse het rijbewijs ingevorderd."