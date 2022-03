Het verschil in stemmen bij de verdeling van een restzetel is zó klein dat PRO21 heeft gevraagd om een hertelling. De progressieve Nijkerkse partij kreeg daarbij slechts twee stemmen meer dan de VVD en haalde een extra zetel binnen, terwijl de liberalen er juist één verloren.

In een verklaring zegt PRO21, waarin D66, GroenLinks en de PvdA zijn verenigd, er alle vertrouwen in te hebben dat de stemmentellers zorgvuldig te werk zijn gegaan.

Er zijn ook geen aanwijzingen dat er iets fout zou zijn gegaan. Maar omdat het verschil tussen winst en verlies erg klein is, vindt PRO21 een hertelling op zijn plaats.

Ook al zou dat kunnen betekenen dat de partij haar extra zetel weer kwijtraakt. "Alles draait om het vertrouwen in de politiek", zegt partijsecretaris Anneke van Mispelaar in een toelichting. "Dus alles moet gewoon kloppen."

PRO21 kreeg woensdag bij de gemeenteraadsverkiezingen zes zetels, één minder dan de winnaar in Nijkerk, het CDA. Of het tot een hertelling komt, is aan burgemeester Renkema, hoofd van het stembureau in Nijkerk. Waarschijnlijk maakt hij dat maandag bekend.