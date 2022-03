Op zaterdagmiddag om 14.30 uur kreeg een auto tijdens het rijden een klapband aan de Rijksweg A28 in Amersfoort.

Een personenauto kreeg op de meest linkerbaan tijdens het rijden een klapband, gleed daardoor naar rechts en ramde vervolgens een andere weggebruiker en kwam tot stilstand met een gebroken wiel. Beide auto's hebben bij ongeval schade opgelopen en moesten door de berger worden afgesleept.

Een andere weggebruiker kwam even later met pech te staan. De weginspecteur heeft even poolshoogte genomen, maar er bleek niets aan de hand.