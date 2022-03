In de straat Nijenrode in de Amersfoortse wijk Schothorst is zaterdagochtend de waterleiding gesprongen. Een bewoner ontdekte dat rond kwart over acht.

Voor de deur van de woning bevindt zich wegens werkzaamheden aan gas en waterleiding al enige dagen een gat. Dat was vanmorgen helemaal vol met water gelopen en stroomde zelfs over. Medewerkers van waterleidingbedrijf Vitens zijn tot na de middag bezig, is de verwachting. De rest van de straat heeft weinig tot geen waterdruk daardoor.