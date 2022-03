De 7 jarige leerling van de Baarnse Amalia Astroschool zong voor de Intertoys in twee uur tijd ruim 330 euro bij elkaar.

Winkeliers uit de Laanstraat (winkelstraat in centrum Baarn) komen spontaan wat te drinken brengen en bieden broodjes aan. Jasper zingt het lied "Wij Staan Hier Sterk", dat afgelopen week op de Nederlandse scholen is gezongen, in herhaling.