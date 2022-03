Dj Laidback Luke is de eerste hoofdact die gestrikt is voor Koningsnacht Gouda. Behalve dj is hij ook Kung Fu-wereldkampioen. De komende weken worden andere namen bekendgemaakt voor het evenement op 26 april.

"We zijn de afgelopen jaren alleen maar bezig geweest met het verplaatsen van evenementen en het zoeken naar oplossingen. De hoop die we steeds weer hadden, zagen we vaak al snel ten onder gaan. Gelukkig mogen we weer!" aldus Gerben Roskam van MASS Events, organisator van het festival. Het festival zal, net zoals andere jaren, gratis toegankelijk zijn. De rest van het programma wordt de komende weken bekendgemaakt. Afgelopen week werd ook al duidelijk dat de band Mooi Wark optreedt. Er worden nog zeven artiesten aan de line-up toegevoegd.