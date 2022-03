Drie lager op de lijst geplaatste kandidaten zouden op basis van voorkeurstemmen alsnog de Alphense gemeenteraad in kunnen.

Het gaat om Dalal Taouil, nummer zeven op de lijst van GroenLinks. Haar partij pakte zes zetels. De Boskoopse Taouil kreeg 460 stemmen. Voor een voorkeurszetel moet je een kwart van de stemmen van de kiesdrempel krijgen.

Voor een zetel waren 1231 stemmen nodig, dus met 307,9 stem kun je de raad in. Nu is het aantal stemmen per kandidaat bekend.

Nico de Jong van RijnGouweLokaal gaat met zijn voorkeurszetel de raad in. De Koudekerker stond op plek vier. RGL pakte verrassend twee zetels.

De andere zetel is voor Ank de Groot. "Een moeder en zoon in de raad, dat moet je ook niet willen. Dit was altijd het plan", zegt Jan de Groot, nummer twee op de lijst.

Wat verder opvalt, is dat Peter Versteeg en Frans Langerak voorlopig buiten de boot vallen bij Nieuw Elan. Zij zaten afgelopen jaren in de raad namens NE.

De lokale partij pakte weliswaar acht zetels en werd daarmee de grootste, maar dat zijn er minder dan vier jaar geleden, toen NE er tien pakte. Nummer tien op de lijst Clemens Boere heeft nu met 407 stemmen recht op een zetel.

Langerak en Versteeg lijken zich echter geen zorgen te hoeven maken. Het is aannemelijk dat Nieuw Elan in de coalitie komt en zeker twee wethouders zal leveren, waardoor het duo alsnog de raad in kan. Voor SP'er Jo Schriek en huidig NE-raadslid Niels Uittenboogaart zit dat er naar alle waarschijnlijkheid niet in.

Wat Nieuw Elan en GL met hun voorkeurszetel doen, is nog niet bekend. Daar zal binnen de partijen over worden gediscussieerd. Maandag is de officiële uitslag bekend.

Bij de andere partijen is er niet één (bekende) lijstduwer die zoveel stemmen heeft gekregen dat er een zetel wacht. Tim Coronel (NE) kwam met 222 stemmen nog het dichtstbij. Tv-presentator Jan van den Bosch van diezelfde partij kreeg er tien.

Ook komt er definitief een einde aan de raadscarrière van Peter Bontekoe. Hij zat eerder bij het CDA, Nieuw Elan, zijn eigen partij DWB en was nu lijstduwer voor de VVD, maar pakte 189 stemmen.