Bij de Goudse Schouw in Alphen is er op vrijdagmiddag een auto in de sloot beland. De auto schoot door vanaf afrit 11 en is via de Goudse Schouw en een fietspad uiteindelijk in de sloot gereden.

In de auto zaten 3 oudere mensen. De bestuurder van de auto is een man. Hij raakte bij het ongeluk niet gewond. Zijn rijbewijs is wel ingenomen. Twee vrouwelijke passagiers zijn door ambulancepersoneel behandeld in de ambulance en zijn meegenomen naar het ziekenhuis.