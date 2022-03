Inwoners van Overijssel en Gelderland die elektrisch willen rijden, hoeven niet extreem lang meer te wachten op een openbare laadpaal. Sinds gisteren kunnen openbare laadpalen worden aangevraagd bij Vattenfall.

Dit kan gedaan worden door inwoners die een elektrische auto kopen, delen of leasen en geen eigen oprit hebben. Ook gebruikers van elektrische bestelbusjes of buurtbussen kunnen een openbare laadpaal aanvragen.

Binnen vijf werkdagen ontvangt de aanvrager een reactie. Bij een positieve beoordeling is het streven om binnen zestien weken het oplaadpunt te plaatsen.

Eerder was de wachttijd vaak een half jaar of langer. Een aanvraag wordt geaccepteerd als er binnen een afstand van 250 meter nog geen laadpaal in de buurt is, of als een aanwezige laadpaal al druk bezet is.

Plankaarten

Vattenfall Incharge plaatst niet alleen palen op aanvraag, maar gaat ook proactief laadpalen plaatsen. Gemeenten maken hiervoor plankaarten. Hier staan locaties in waar laadpalen nodig zijn op basis van de verwachte vraag en waar het ruimtelijk mogelijk is.

Deze plankaarten moeten uiterlijk 31 maart af zijn. Beide provincies ondersteunen de gemeenten hierbij.