De uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in de regio Utrecht zijn binnen.

De gemeenten uit de regio Utrecht in dit artikel staan op alfabetische volgorde.

Bunnik

Perspectief 21 (P21) levert 2 zetels in, maar blijft met een totaal van 6 zetels wel de grootste. Lees hier de volledige uitslag van Bunnik!

Culemborg

Culemborg van Nu is nipt de grootste partij geworden. Lees hier de volledige uitslag!

De Bilt

Een politieke aardverschuiving in De Bilt! VVD is niet meer de grootste, GroenLinks wél met 7 zetels. Lees hier meer!

Houten

ITH Houten is de grootste partij met 8 zetels, een winst van 3. Lees hier meer.

IJsselstein

Lokale Democraten IJsselstein (LDIJ) is gestegen van 7 naar 9 zetels en is de grote winnaar in IJsselstein. Lees hier de volledige uitslag!

Lopik

De grootste partij in Lopik is de ChristenUnie-SGP. De partij ging van 4 naar 5 zetels. Lokale partij Hart voor Lopik komt uit het niets op 4 zetels. Bekijk hier de rest van de uitslag!

Nieuwegein

GroenLinks is hier de grote winnaar met 17.3 procent van de stemmen, goed voor 6 zetels. In 2018 had de partij er nog 3. Lees hier de volledige uitslag!

Renswoude

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Renswoude is binnen: Dorpsbelang werd hier de grootste partij. Lees hier de volledige uitslag!

Rhenen

SGP is de grootste in Rhenen. De partij stijgt van 3 naar 5 zetels. Lees hier de volledige uitslag!

Stichtse Vecht

Lokaal Liberaal is de grootste. Zij blijven op 6 zetels staan. VVD verliest. Lees hier meer!

Utrecht

GroenLinks de grootste, D66 nipt tweede. Volt komt binnen met 3 zetels, Forum blijft met lege handen achter. Lees hier alles over de uitslag in Utrecht!

Utrechtse Heuvelrug

BVH lokaal is hier de grote winnaar. Zij groeiden van 4 naar 6 zetels. Lees hier de hele uitslag!

Veenendaal

ProVeenendaal is hier de grote winnaar. Zij stijgen van 4 naar 7 zetels en pakten het meeste aantal stemmen. Lees hier meer!

Vijfheerenlanden

VHL Lokaal pakte hier de meeste stemmen. Zij eindigen op 7 zetels. Lees hier de volledige uitslag!

Wijk bij Duurstede

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Wijk bij Duurstede is binnen: hier is de gezamenlijke lijst Open/GroenLinks/PvdA het grootst geworden met 5 zetels. Zij stegen er 2. Lees hier meer!

Zeist

GroenLinks kreeg hier het meeste aantal stemmen. De partij blijft op 7 zetels staan. De VVD leverde in en is niet langer de grootste partij. Lees hier de volledige uitslag!