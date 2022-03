Voormalig Rotterdams topambtenaar Hermann Jäger (68) gaat aan de slag als verkenner. Op voorstel van Leefbaar Rotterdam wordt hij door alle Rotterdamse lijsttrekkers aangewezen om op zoek te gaan naar mogelijkheden voor een nieuwe coalitie.

Jäger was decennialang actief voor de gemeente Rotterdam. Zijn laatste functie was directeur stadsontwikkeling. Hij gaat nu in overleg met alle lijsttrekkers van de gekozen partijen, om de voorkeuren voor coalitievorming in kaart te brengen. Over twee weken moet hij verslag uitbrengen.

Bijgesteld

Het aanstellen van Jäger gebeurde donderdag kort nadat de uitslag van de verkiezing nog werd bijgesteld. Na telling van 98 procent van de stemmen bleek woensdag dat Leefbaar niet op elf maar op tien zetels komt, en dat VVD en D66 elk een zetel meer krijgen dan de avond ervoor het geval leek: respectievelijk zes en vijf.

Daarmee is de VVD nog steeds de tweede partij (en de enige grote partij die winst boekt), en D66 de vierde, met evenveel zetels als GroenLinks maar iets minder stemmen.

De hoofdrolspelers willen nog niet vooruitlopen op mogelijke coalitievorming, al is het geen geheim dat de twee grootste partijen - Leefbaar en VVD - graag met elkaar aan de slag willen. De vraag is welke partijen daarbij willen aansluiten en onder welke voorwaarden.