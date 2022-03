Op de snelweg A16 is donderdagmiddag een ongeluk gebeurd waarbij twee vrachtwagens waren betrokken. Dat meldde de ANWB kort na 16.00 uur. Volgens een omstander is er minstens een slachtoffer die in een ambulance wordt nagekeken door hulpverleners.

Het is niet bekend of het slachtoffer naar het ziekenhuis moet. De schade bij de vrachtwagens is aanzienlijk.

Het ongeluk had gevolgen voor het overige verkeer, want de snelweg werd afgesloten waardoor het verkeer alleen via de vluchtstrook kon passeren. Inmiddels is de weg weer vrijgegeven.