Hart voor Den Haag wordt opnieuw de grootse partij in Den Haag. De partij van Richard de Mos en Rita Verdonk haalt volgens de voorlopige uitslag van de verkiezingen in Den Haag negen van de 45 raadszetels, nog één meer dan vier jaar geleden.

Richard de Mos is trots op het resultaat, maar had ook op meer gerekend: "Hopelijk zit er nog meer in het vat, er zijn nog veel stemmen te tellen. Maar het is onverminderd een prestatie van formaat, als je ziet wat we hebben meegemaakt."

Ook D66 doet het uitstekend en wint zelfs twee zetels in de prognose op basis van de getelde stemmen in 94 procent van de Haagse stembureaus. De sociaal-liberalen volgen Hart voor Den Haag met acht zetels op de voet. "Zoals het er nu voorstaat is het top", zegt lijsttrekker Robert Van Asten. "Het is beter dan de peilingen aangaven en dat is mooi."

Vlak achter D66 blijft de VVD steken op het zelfde zetelaantal als in 2018 (zeven). Ook GroenLinks houdt met vijf zetels in de gemeenteraad de hoge score van vier jaar geleden vast. "Ik ben heel blij. We zijn vooralsnog de grootste linkse partij", zegt lijsttrekker Marielle Vavier.

De grote verliezer is de Haagse Stadspartij die twee zetels kwijtraakt en er nog maar eentje overhoudt. Ook de PVV scoort slecht en komt nog maar met één raadslid terug. Nieuwkomer Forum voor Democratie krijgt ook een zetel.

Afgestraft

Het CDA is opgelucht. De partij deed het in de peilingen niet goed, maar lijkt nu toch de huidige drie zetels vast te houden. "Als je ziet hoe we in andere steden zijn afgestraft, dan gaan wij hier crescendo. Misschien komt er nog wel een zeteltje bij", aldus kandidaat Cees Pluimgraaff.

De PvdA komt eveneens op drie zetels uit, maar dat is een tegenvaller voor de sociaaldemocraten die in de peiling hoger uitkwamen. De Partij voor de Dieren mag blij zijn met drie zetels, dat is er één meer dan ze nu in de Haagse raad hebben.

Denk komt met twee zetels in de gemeenteraad. De SP en de ChristenUnie blijven op een zetel staan.