In Eindhoven zijn maandag drie mannen opgepakt op verdenking van witwassen. Het trio had samen ruim 27.000 euro aan contant geld bij zich. Dat meldt een wijkagent op Instagram.

Agenten zagen maandagmiddag een auto over de Kruisstraat in Eindhoven rijden die hun aandacht trok. De auto was door andere agenten elders in Nederland al een paar keer gezien onder verdachte omstandigheden.

De politie maande de bestuurder te stoppen en vroeg hem om zijn rijbewijs. Dat rijbewijs zat in een dusdanig goed gevulde portemonnee dat deze niet gesloten kon worden. Naar eigen zeggen had hij het geld in het casino gewonnen. Bewijs daarvan had de bestuurder niet.

Ook de andere twee mannen die in de auto zaten bleken stapels biljetten op zak te hebben, eveneens 'gewonnen in het casino'. In totaal had het drietal ruim 27.000 euro cash bij zich. De recherche doet onderzoek naar de herkomst van het geld.