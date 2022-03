De uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in de regio Amersfoort zijn binnen. Bekijk de uitslag van jouw gemeente op de kaart hierboven. Meer lezen over de uitslag? Scrol dan naar beneden en klik op de link bij jouw gemeente.

Amersfoort

D66 en GroenLinks hebben allebei 6 zetels gehaald.

Baarn

VoorBaarn is met 5 zetels de grootste.

Barneveld

SGP is hier met 10 zetels de grootste. Vier jaar geleden haalden zij er 8.

Bunschoten-Spakenburg

Luid applaus en gejuich klinkt bij de sta-tafel van het CDA, als burgemeester Melis van de Groep de voorlopige verkiezingsuitslag in de gemeente Bunschoten bekend maakt. Rogier Zwaan (21), de nummer vier op de lijst, is binnenboord. En dat betekent een zetel winst voor de Christendemocraten.

Eemnes

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Eemnes is binnen: de grootste partij is en blijft Dorpsbelang, met 5 zetels.

Leusden

Sensatie! Nieuwkomer Lokaal Belangrijk is de grootste partij en komt uit op 7 zetels.

Nijkerk

Het CDA is de grootste partij geworden met 7 zetels.

Renswoude

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Renswoude is binnen: Dorpsbelang werd hier de grootste partij.

Scherpenzeel

GemeenteBelangen Scherpenzeel is hier de grootste partij en blijft op 5 zetels staan.

Soest

Soest 2002 is met 17,3 procent van de stemmen de winnaar. Zij stijgen van 3 naar 5 zetels.

Woudenberg

SGP wint en gaat van 3 naar 4 zetels.