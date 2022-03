"Dit hadden we helemaal niet verwacht. We hoopten op vijf zetels en met vier zetels waren we óók blij geweest." Zo reageert René Driesen van GroenLinks, de verrassing van de Alphense verkiezingsavond.

De partij staat voorlopig op zes zetels en kruipt daarbij richting Nieuw Elan, dat voorlopig genoegen moet nemen met acht. "Onze campagne was ongekend goed.

"Dat we uit de coalitie zijn gestapt, daarvan vroeg je je af: kan de lezer dat waarderen? Op die vraag hebben we vanavond hele duidelijke antwoorden gekregen", aldus Driesen, wiens partij het bij de verkiezingsavond zonder de zieke lijsttrekker José Huls moest stellen. "We hebben onze pluche opgegeven omdat we van principes zijn."

GroenLinks, dat met vijf zetels in de vorige raad zat, stapte eerder dit jaar uit de coalitie. Daarin zat het met CDA en Nieuw Elan. Bij die laatste partij heerst zeker geen onvrede over de uitslagen, maar van een juichstemming was ook geen sprake. Want Nieuw Elan heeft nu acht zetels terwijl het er vier jaar terug tien pakte.