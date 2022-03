Om de voedselvoorziening veilig te stellen moeten boeren in Zeeland letterlijk en figuurlijk meer ruimte krijgen om zo veel mogelijk te produceren.

Dit pleidooi houden vijf landbouworganisaties verenigd in het Zeeuws Land en Viscollectief in een brandbrief aan minister Henk Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). Directe aanleiding is zorg over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor onder meer de graanproductie. Maar ook de klimaatcrisis heeft in delen van de wereld negatief effect op de voedselproductie.

Het Zeeuws Land en Viscollectief spreekt van een noodsituatie en vraagt de minister toestemming te verlenen over te gaan tot een 'maximale Nederlandse voedselproductie'.

Dat kan volgens het collectief door subsidie op kunstmest en het toestaan van hogere proteïnegehaltes in veevoer en meer bemesting van akkers. Het is nu het moment voor maatregelen omdat de boeren aan het begin staan van het zaaiseizoen. 'We kunnen de oogst van 2022 nog positief beïnvloeden'.

Het collectief vraagt de minister ook om letterlijk meer ruimte: 'Wij denken aan oplossingen die direct uitvoerbaar zijn, zoals graan verbouwen in de Hedwigepolder, bloemenranden om akkers met 75 procent verkleinen.

Akkerland dat door bijvoorbeeld de stichting Het Zeeuws Landschap is ingenomen terug te geven voor voedselproductie in plaats van beschermde natuur. Veehouders moeten meer vlees en zuivelproducten kunnen leveren'.