De gemeente Zwolle heeft twee locaties geregeld waar vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen gaan worden. Een noodgebouw van woon-zorgcentrum Berkumstede in Berkum en in een deel van het Dominicanenklooster zijn vanaf volgende week vluchtelingen welkom.

De Veiligheidsregio IJsselland deed eind vorige week een dringende oproep aan alle elf gemeenten om op heel korte termijn 1000 plekken te organiseren en snel daarna nog eens 1000 bedden beschikbaar te stellen om vluchtelingen uit de Oekraïne op te vangen. Op korte termijn werden 900 bedden geregeld bij Summercamp in Heino en in Lemele zijn ook bedden voor 100 personen beschikbaar.

Klaarmaken

De gemeente Zwolle wil ook een bijdrage leveren aan de opvang en het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten om op twee plekken in de stad Oekraïense vluchtelingen op te vangen.

Het noodgebouw van Berkumstede van zorgorganisatie Driezorg in Berkum en een deel van het Dominicanenklooster aan de Assendorperstraat worden hiervoor klaargemaakt.

In de loop van volgende week zijn in Berkum in het noodgebouw ongeveer 25 plekken beschikbaar en voor 50 tot 60 vluchtelingen is plaats in een deel van het Dominicanenklooster.

De gemeente Zwolle meldt naar nog meer plekken te zoeken en gesprekken te voeren over mogelijkheden voor opvang in leegstaande gebouwen op de kantorenlocatie Oosterenk en in de omgeving van de IJsselhallen.

Gezamenlijk statement

Eerder deze maand lieten de gemeenteraad en het bestuur van Zwolle in een gezamenlijk statement al weten te willen zorgen voor opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne. "We zien het als onze verantwoordelijkheid om Oekraïners met open armen te ontvangen", vertelde burgemeester Peter Snijders destijds.

Naast de door de gemeente geregelde locaties zijn er in Zwolle vluchtelingen ondergebracht bij een aantal gastgezinnen via 'Zwolle voor Oekraïne'.

Deze organisatie is een burgerinitiatief wat binnen twee weken uitgegroeid is tot een hulporganisatie met ruim 400 vrijwilligers. Voor vluchtelingen die zich bij deze organisatie melden is op dit moment meteen ruimte beschikbaar in Heino.