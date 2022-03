In Nederland zijn veel overmatige drinkers. Afkickkliniekwijzer.nl deed onderzoek naar het alcoholgebruik van Nederlanders op basis van data van het CBS en het RIVM. Uit het onderzoek blijkt dat het alcoholgebruik in Utrecht flink is gedaald sinds 2019.

Utrecht is na Drenthe de sterkste daler ten opzichte van het eerdere onderzoek van Afkickkliniekwijzer. Het aantal overmatige drinkers daalde van 7,7 procent naar 5,8 procent (ruim onder landelijke gemiddelde van 6,2 procent) en daarmee staat de provincie op plek zeven van Nederland. Ook is te zien dat in geen enkele Utrechtse gemeente het aantal overmatige drinkers steeg. Het aantal overmatige alcoholgebruikers daalde in maar liefst 21 van de 26 gemeentes. In de overige gemeentes bleef het percentage gelijk. Verder opvallend in de provincie: De gemeente Baarn is een van de sterkste dalers (van de in totaal ruim 350 gemeentes) als het gaat om overmatig drankgebruik. Het aantal zakte met bijna met 5 procent van 10,8 procent naar 6 procent. Er is maar één Utrechtse gemeente die behoort tot de vijftig gemeentes met het hoogste overmatig alcoholgebruik: Eemnes staat op plaats 22 met 9,0 procent. Dat is één op de elf inwoners. In de top 20 met het kleinste aantal overmatige drinkers, staan maar liefst vier Utrechtse gemeentes: Veenendaal, Houten, Woudenberg en Amersfoort. Statistieken Uit het onderzoek kwamen veel cijfers naar boven. Zo blijkt dat dit de vijf Utrechtse gemeentes met het hoogste overmatige alcoholgebruik zijn:

Eemnes: 9,0 procent

Wijk bij Duurstede: 7,9 procent

De Ronde Venen: 7,7 procent

Stichtse Vecht: 7,1 procent

Soest: 6,9 procent De top 5 met het laagste gebruik zijn:

Veenendaal: 3,6 procent

Houten: 3,7 procent

Amersfoort: 4,2 procent

Woudenberg: 4,2 procent

Vijfheerenlanden: 4,4 procent