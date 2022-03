In de Rotterdamse haven is woensdag 400 kilo cocaïne onderschept met een straatwaarde van 30 miljoen euro, zo heeft het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag bekendgemaakt. De verdovende middelen zaten verstopt in een container vol met cadeaus uit Suriname

In de cadeaus zelf werd nog eens een partij van 3,5 kilo cocaïne gevonden, met een straatwaarde van 262.500 euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. De zaak wordt verder onderzocht door het Harc-team, een samenwerking van de Douane, Fiod, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie. Donderdag werd ook een flinke partij coke onderschept. Dit keer ging het om 1080 kilo cocaïne, verstopt onder een lading pinda's.