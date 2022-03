In Groningen zijn er veel mensen die iets willen doen om de Oekraïense vluchtelingen te helpen. Zo zijn er mensen die in de omstandigheid zijn dat ze tijdelijk wat woonruimte over hebben, of een logeerplek. Anderen spreken Oekraiens of Russisch en weer anderen hebben tijd over en kunnen als vrijwilliger werken.

De gemeente Groningen heeft op haar website een aantal veel gestelde vragen op een rijtje gezet, en daar zelf ook al de antwoorden bijgezet. Zoals over de vraag waar je je kunt aanmelden al je woonruimte hebt voor vluchtelingen. Waar kan ik me aanmelden als ik woonruimte beschikbaar heb? Hebt u een logeerplek? Meldt u zich dan aan als gastgezin bij Takecarebnb (Nederlands) of Sharemyhome (Engels). Informatie over het laten logeren van vluchtelingen staat op de website van VluchtelingenWerk. Waar kan ik me aanmelden als tolk? Spreekt u Oekraïens of Russisch én Nederlands of Engels? Dan kunt u zich aanmelden als tolk om te helpen bij de communicatie met vluchtelingen uit Oekraïne. Maandag 14 organiseert het International Welcome Center North (IWCN) hiervoor een informatiebijeenkomst. U kunt zich ook aanmelden als tolk bij het International Welcome Center North. Krijg ik als gastgezin een vergoeding? Niet van de gemeente. Als gastgezin maakt u hier zelf afspraken over met uw gasten. Wat kan ik doen voor vluchtelingen uit Oekraïne? Op nederlandvoorvluchtelingen.nl staat een overzicht van wat u kunt doen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Meer informatie op deze speciale pagina van de gemeente Groningen.