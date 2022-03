Supportersgroepen zijn donderdagavond met elkaar op de vuist gegaan in de buurt van het Philips Stadion in Eindhoven. De ME heeft rondom het 18 Septemberplein stevig moeten ingrijpen en hield 110 voetbalsupporters aan, van wie 86 uit Denemarken.

PSV speelde om 21.00 uur tegen FC Kopenhagen, maar een uur voor aanvang van de wedstrijd ging het mis. Twee groepen supporters deelden volgens de politie rake klappen uit. Zij zochten onder meer de confrontatie in het centrum, waar de sfeer grimmig was.

De ME heeft met meerdere eenheden de supporters van elkaar gescheiden en probeerde ze het stadion in te sluizen. Daar was de politie met paarden aanwezig. "Ze komen om voetbal te kijken. We willen ervoor zorgen dat ze dat gaan doen", liet een politiewoordvoerder weten.

Opnieuw mis

Na de wedstrijd ging het opnieuw mis en zochten supportersgroepen elkaar rondom het Philips Stadion op. De ME greep stevig in en hield 110 supporters aan. Zij werden met een touringcar en een stadsbus afgevoerd naar het politiebureau, zo'n 300 meter verderop. In de loop van de nacht en ochtend kwamen de meesten weer vrij. Zij kunnen binnenkort een boete verwachten. Enkele Nederlandse voetbalsupporters zitten nog vast op het politiebureau.