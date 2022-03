Twee geparkeerde auto's in Rijswijk zijn vrijdagnacht door een brand verloren gegaan. Op dezelfde parkeerplek voor invaliden werd begin januari ook al brand gesticht.

Even na half drie vannacht werd de brand ontdekt. De brandweer kwam met spoed ter plaatse maar konden niet voorkomen dat beide voertuigen zwaar beschadigd raakten.

Op 4 januari van dit jaar ging op precies dezelfde plek ook al een auto in vlammen op. Het zou om dezelfde eigenaren gaan, meldt calamiteitensite District8. De eigenaren spraken toen hun zorgen uit over mogelijke brandstichting in verband met een langlopend conflict.