Mark Coenen uit Breda heeft het plan opgevat om met een menselijk lint aandacht te vragen voor de oorlog in Oekraïne. Het motto van de actie: 'Breda schouder aan schouder met Oekraïne'.

De gebeurtenissen in Oost-Europa stemmen verdrietig en machteloos, aldus de Bredanaar die al langer banden onderhoud met Oekraïne.

Voortouw

"Daarom heb ik het voortouw genomen om, samen met een aantal mensen, in actie te komen. Het idee is om een menselijk lint te vormen door Breda heen vanaf de Ginnekenmarkt via de Grote Markt tot aan het Station'', aldus Coenen.

Om dit lint met een lengte van 3,6 kilometer te kunnen maken, zijn er minstens 2500 mensen nodig, die schouder aan schouder staan. De keuze voor een menselijk lint is geen toeval, aldus de Bredanaar.

Solidariteit

"In 1990 is er al eens een zo'n actie georganiseerd in Oekraïne zelf'', zegt hij. "Dit was een lint van maar liefst 700 kilometer lang met ongeveer 450.000 mensen. Toen was het een teken van solidariteit voor de vorming van een zelfstandige Oekraïense staat.''

De actie staat gepland voor zaterdag 12 maart om 13.00 uur.