Na een aanrijding waarbij twee auto's betrokken waren op de Oostkanaalweg N207 in Alphen is in beide richtingen een flinke file ontstaan.

Een bestuurder werd onderzocht door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De brandweer was wel aanwezig om de beide auto's te controleren op brandgevaar. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de aanrijding was.