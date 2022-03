Internetcafé Multi-Play, op de hoek van de Croeselaan en het Brederoplein (Dichterswijk), blijft voorlopig gesloten. Dat heeft de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma bepaald nadat er vorige week aanhoudingen werden verricht omdat er illegaal gegokt werd.

Bij de inval werd een grote hoeveelheid geld aangetroffen. De sluiting die nu is opgelegd geldt voor een jaar. Daarna wordt met de ondernemer bekeken of, en zo ja hoe, het café weer open kan.

Klachten

Het illegale gokken stond niet op zich. Er zijn al jarenlang klachten uit de buurt over het internet/gamecafé. Bewoners rond het Brederoplein deden dit weekeinde in het AD nog hun beklag over de overlast die zij ervaren: van drugshandel op straat en het niet naleven van coronamaatregelen tot aan intimiderend gedrag.

De inval van donderdag was een gezamenlijke actie van het Bestuurlijk Utrechts Interventieteam (BUIT), de gemeente Utrecht en de politie nadat er meerdere tips waren binnengekomen dat er in het pand illegaal gegokt kon worden. Dat bleek ook het geval toen twee aanwezigen op heterdaad werden betrapt.