Woningcorporaties in de regio Rotterdam willen 30.000 sociale huurwoningen bouwen voor 2030. Zij vrezen dat wonen in de regio anders voor grote groepen onbereikbaar wordt. Dit schrijven zij in het manifest 'Gewoon wonen kan gewoon'.

De woningcorporaties roepen de gemeenten, provincie, het Rijk en bouwbedrijven hiervoor de handen ineen te slaan. Om de eerste nood snel te kunnen ledigen, stellen de woningcorporaties het plaatsen van tijdelijke woningen voor die vaak sneller te realiseren zijn. Ook het splitsen van grotere woningen in meerdere kleinere woningen en het transformeren van bedrijfsruimtes naar woningen, worden als oplossingen genoemd. Grondprijzen De corporaties roepen gemeentes op om de voorwaarden en procedures voor het ontwikkelen en beheren te verbeteren. "Het grondbeleid en de grondprijzen van de gemeenten bepalen in grote mate onze ruimte om te bouwen. Wij gaan graag met gemeenten in gesprek hoe we de schaarse bouwgrond het beste kunnen ontwikkelen", aldus de corporaties. Het manifest is een initiatief van Maaskoepel, de federaties van woningcorporaties in de regio Rotterdam. De aangesloten 22 corporaties beheren zo'n 220.000 sociale huurwoningen.