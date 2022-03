Een sloep dat in het water langs de Goudriaankade in Den Haag lag, is in de nacht van zondag op maandag in brand gevlogen. De brandweer had het vuur snel geblust. Er raakte niemand gewond.

Een voorbijganger ontdekte even na 3.00 uur de brand langs de kade in Den Haag en waarschuwde de hulpdiensten. Toen de brandweer arriveerde sloegen de vlammen al uit de boot. Omdat het niet duidelijk was of er iemand aan boord was, werd het vaartuig na de blusactie doorzocht. Er bleek niemand aanwezig te zijn. In de Laakhaven zijn vaker bootjes in brand gestoken. Het is niet bekend of het nu ook om brandstichting gaat.