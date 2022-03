Vanwege heftige overvallen op lachgasverkopers in Breda en Geertruidenberg zijn drie jonge mannen vrijdag veroordeeld tot taak- en celstraffen.

De jongste verdachte was nog niet eens volwassen toen begin juli 2020 in Breda en Geertruidenberg de eerste twee overvallen plaatsvonden. Bij de derde overval, op 19 september 2020 in Breda was hij net een paar dagen achttien jaar.

Behalve die overvallen stond hij ook nog terecht vanwege betrokkenheid bij de nieuwjaarsrellen op 31 december 2019 in de wijk Hoge Vucht in Breda. Bij die rellen werden agenten én een bus van Arriva aangevallen met vuurwerkbommen.

Overal in Hoge Vucht werden toen brandjes gesticht, inbraken gepleegd en auto's en bushokjes opgeblazen. Hij kreeg vrijdag behalve de 113 dagen cel die hij al uitzat nog een half jaar cel voorwaardelijk en de maximale jeugdtaakstraf van 200 uur.

Jeugddetentie

De overval op de lachgaskoerier op 19 september 2020 was heftig. Op een parkeerplaats bij de Ruiterboslaan in Breda leverde iemand lachgas op bestelling. De bezorger werd vervolgens met een pistool bedreigd. Dat gebeurde tegen drie uur in de nacht.

De koerier gaf zijn spullen af en belde de politie. Die pakte de verdachten al vrij snel op. Een twintigjarige man uit Capelle aan den IJssel die alleen bij deze overval was betrokken kreeg negen maanden jeugddetentie, waarvan vier voorwaardelijk.

Vrijspraak

Een twintigjarige Bredanaar die ook in juli in Geertruidenberg meehielp kreeg de hoogste straf: twintig maanden cel, waarvan zeven voorwaardelijk en een taakstraf van 240 uur. Een vierde verdachte werd vrijgesproken.

De opgelegde straffen waren ook geëist.