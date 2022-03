De rekenkamer van de gemeente Amersfoort neemt de jeugdzorg in de stad onder de loep. Aanleiding is het grote aantal klachten over het functioneren van de betrokken instellingen.

Het onderzoek is aangezwengeld door vijf raadsfracties, die tientallen schrijnende verhalen te horen kregen over de zorg aan jeugdigen. Na een motie stemde de gemeenteraad unaniem in met zo'n onderzoek, dat tegen de zomer wordt afgerond.

Veel klachten gaan over Samen Veilig Midden Nederland, dat werkt voor 32 gemeenten in de provincies Utrecht en Flevoland. Deze instelling komt in actie na een melding van huiselijk geweld en kindermishandeling of als jongeren dreigen af te glijden naar de criminaliteit. Cliënten zijn met name ontevreden over de gebrekkige informatievoorziening, de procedures en de wijze van rapporteren.

De onafhankelijke rekenkamer gaat gesprekken voeren met gezinnen die te maken hebben gehad met de jeugdbescherming. Daarnaast wordt gekeken naar de rol en werkwijze van de diverse (hulp)instanties, de Raad voor de Kinderbescherming en de wijkteams.

Dossiers

Ook op landelijk niveau komt er een onderzoek naar het functioneren van de jeugdbescherming, die zwaar onder druk staat. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kijkt naar de kwaliteit van de dossiers en het onderzoek bij gedwongen uithuisplaatsing van kinderen.

Uit eerder onderzoek bleek al dat kinderen in de jeugdbescherming onvoldoende beschermd worden. Oorzaken zijn wachtlijsten bij de verschillende organisaties, het tekort aan ervaren jeugdbeschermers en het gebrek aan tijdige passende hulp. Desondanks vindt de inspectie dat zorgvuldig feitenonderzoek en het betrekken van jeugdigen en ouders bij een ingrijpende beslissing als gedwongen uithuisplaatsing een vereiste is.