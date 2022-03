De politie is donderdagavond binnengevallen bij een internetcafé aan de Croeselaan. Agenten troffen daar twee verdachten aan die bezig waren met illegaal gokken.

De afgelopen periode waren er bij de Utrechtse politie meerdere signalen binnengekomen dat er in het internetcafé Multi-Play op de kruising van de Croeselaan en het Brederoplein sprake zou zijn van illegaal gokken.

Dat resulteerde donderdagavond laat in een grote politieactie. Agenten vielen het pand in de Utrechtse Dichterswijk binnen en betrapten daar twee verdachten op heterdaad terwijl zij illegaal gokten. Het duo is aangehouden en later heengezonden met een boete.

Sluiting

De politieactie is in samenwerking met het Bestuurlijk Utrechts Interventieteam (BUIT) van de gemeente Utrecht gedaan. Volgens een woordvoerder van de gemeente wordt nu gekeken naar eventuele vervolgstappen, zoals een tijdelijke sluiting.