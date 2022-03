Supportersvereniging PSV en PSV ondersteunen zondag voor het thuisduel van PSV met Heracles Almelo een actie voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

Voorafgaand aan de wedstrijd is er een collecte bij de ingangen van het Philips Stadion, met als doel om zoveel mogelijk papier- en muntgeld te verzamelen voor de stichting 'Breath Care For Kids'. Betrokken partijen hopen dat supporters cash geld meenemen, want doneren met een bankpas is nog niet mogelijk.

De stichting vangt in het oorlogsland hulpbehoevende kinderen op met behulp van gastouders. Oud-professional Evgeniy Levchenko is een van de bestuursleden.

Via de site van de stichting wordt over enige tijd ook een actie georganiseerd waarbij de aanvoerdersband van Mario Götze van de afgelopen week wordt geveild. De PSV'er droeg de band in de kleuren van de Oekraïense vlag tijdens Go Ahead Eagles-PSV en Sparta-PSV.