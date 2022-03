Door een zoekgeraakte aanvraag voor een bijdrage, heeft de voedselbank in Soest geen geld gehad als compensatie voor de coronamaatregelen. "Als enige voedselbank in de hele regio hebben we niets gehad", zegt coördinator Geryjanne Wiedijk.

De misser kwam pijnlijk naar voren tijdens een verkiezingsdebat over zorg en welzijn deze week in de Open Hof in Soest, waarbij Wiedijk ook het woord voerde. Vertegenwoordigers van politieke partijen verbaasden zich erover en lieten weten dat er geen reden is om de Voedselbank niet te steunen.