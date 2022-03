Vluchtend voor de politie sprong een automobilist in Utrecht in de nacht van woensdag op donderdag uit zijn auto, nog voor dat die helemaal stilstond. Rennend ging hij ervandoor, maar het mocht niet baten. De politie kreeg hem alsnog te pakken.

Op Instagram beschrijft de politie Utrecht-Noord de achtervolging door de wijken Overvecht en Zuilen. Volgens de politie haalde de bestuurder gevaarlijke capriolen uit terwijl hij onder invloed van lachgas reed.

De achtervolging eindigde in een doodlopend hofje op de Vechtensteinlaan. Daar sprong de vluchter uit de auto, die nog niet helemaal stilstond. De auto kwam met draaiende motor tegen een schuur tot stilstand.

Stukje rennen

'Uiteindelijk konden we de bestuurder na een stukje rennen aanhouden in het gras bij het Vechtplantsoen waar de verdachte zich, buiten adem, overgaf', schrijft de politie. Die zette een filmpje van de achtervolging online en schrijft: 'De beelden geven goed weer wat de bizarre keuzes waren van de bestuurder en de risico's die wij moesten nemen om de bestuurder tot stoppen te dwingen'.

De man is aangehouden. Het bleek dat hij zijn rijbewijs al eerder kwijt was geraakt vanwege rijden onder invloed van lachgas. In zijn auto werden meerdere lachgasflessen en ballonnen aangetroffen.