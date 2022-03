Het Europese sanctiepakket op de Russische import en export raakt niet alle rederijen uit Rusland. Sommige vrachtschepen uit dat land zijn uitgezonderd vanwege het soort producten dat van en naar de Rotterdamse haven wordt vervoerd.

Eén van de uitgezonderde schepen is de Sormovsky 3060. Dit vrachtschip, dat onder Russische vlag vaart, lag de afgelopen dagen goed zichtbaar in de Waalhaven. Het leidde tot vraagtekens bij voorbijgangers, die zich afvroegen wat het Russische schip in Rotterdam deed.

"Het schip vervoert sojameel en daardoor is het schip gevrijwaard van sancties", zegt een woordvoerder van het Rusissche cargobedrijf VolgaFlot. Het schip, dat 3235 megaton meel heeft gelost in Rotterdam, vertrok dinsdagavond weer uit de Waalhaven.

Veel onzekerheid

Het Havenbedrijf zegt dat er in de haven veel onzekerheid is hoe de ingestelde sancties in de praktijk uitwerken. Zo is niet precies bekend welke goederen onder de sancties vallen en hoe snel goederen worden vrijgegeven door de douane. "Dat maakt dat verschillende containerterminals en rederijen hebben besloten op dit moment helemaal geen containers met bestemming Rusland te accepteren of behandelen", zegt een woordvoerder.

Zo'n 10 procent van het Rotterdamse containertransport is gelinkt aan Rusland. De Europese Unie heeft de export verboden van een groot aantal goederen. Het gaat dan met name om goederen die zowel voor burger als militaire doeleinden gebruikt kunnen worden, het zogenoemde dual use. "Goederen die hier buiten vallen, zijn in de meeste gevallen gewoon welkom in de haven."

Geen buitenlandpolitiek

Vrachtschepen met bestemming Rusland worden extra gecontroleerd door de douane. Als het aan vakbond FNV Havens ligt, worden alle Russische schepen verbannen uit de Rotterdamse haven. Het Havenbedrijf zegt expliciet geen zelfstandig beleid te voeren naar aanleiding van de situatie in Oekraïne, maar de Nederlandse regering te volgen. "Wij voeren geen buitenlandpolitiek."