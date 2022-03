Een 37-jarige man is donderdagavond zwaargewond geraakt bij een incident in een woning aan de Bergeraclaan in Eindhoven. Dat meldt de politie. Het slachtoffer was aanspreekbaar en werd naar het ziekenhuis gebracht. Twee personen zijn aangehouden op verdenking van zware mishandeling.

De hulpdiensten werden rond 21.30 uur opgeroepen vanwege een incident in het huis. Wat zich precies heeft afgespeeld in de woning, is nog onduidelijk. De gewonde man ligt nog in het ziekenhuis en het is niet duidelijk voor hoelang, meldt de politie.

Hulpverleners constateerden dat het slachtoffer een snijwond had. Een woordvoerder van de politie kan nog niets zeggen over hoe de wond is ontstaan of wat de aanleiding van het incident was. "We bekijken nog of er sprake is van een steekincident, of dat er mogelijk een ander soort wapen in het spel was", aldus de woordvoerder.

Twee verdachten aangehouden

Na het incident zijn twee verdachten door agenten aangehouden. Het gaat om een 27-jarige man en een 32-jarige vrouw, beiden zonder vaste woon- of verblijfplaats. Of de verdachten en het slachtoffer elkaar kennen, is nog niet bekend.

De vrouw die verdacht wordt, werd direct door de dienders geboeid uit de woning geleid. De politie meldde een half uur later dat een tweede verdachte was aangehouden. De twee zitten vast voor verhoor.

Buurtbewoners zagen de aangehouden vrouw eerder op de avond al op een verdachte manier over straat lopen. Na het incident bleef het volgens omstanders rustig in de Bergeraclaan.

De politie is nog volop bezig met het onderzoek naar het incident.