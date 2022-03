Een 58-jarige scooterrijdster raakte vrijdagochtend gewond bij een botsing met een auto in de Molenstraat in Zundert. De Zundertse werd overgebracht naar het ziekenhuis. De ernst van haar verwondingen is niet bekend.

Rond 6.00 uur vond het ongeluk plaats. Beide voertuigen liepen schade op. De brokstukken lagen verspreid over de weg. De 58-jarige automobilist uit België kwam met de schrik vrij. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Volgens de politie waren er geen getuigen aanwezig maar bestaat het vermoeden dat de vrouw overstak en de situatie mogelijk verkeerd heeft ingeschat.