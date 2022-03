De politie is op zoek naar de 'held' die een afhaalbericht uit een brievenbus viste en daarmee een pakketje ophaalde, dat bestemd was voor een driejarig jongetje uit Boskoop. Het cadeautje was bedoeld als troost voor de peuter, die net geopereerd was

Restanten van het pakketje, waarin onder meer een Cars dekentje zat, werden echter achtergelaten aan het Torenpad. De dief is een jongen van ongeveer vijftien jaar. Ben jij deze persoon of was jij erbij? Breng dan de deken terug. 'Sorry zeggen kan in deze genoeg zijn', schrijft de politie op Instagram. Ook roept de politie ouders wiens zoon is thuisgekomen met het dekentje, en getuigen op zich te melden. Het driejarige jongetje kreeg van de politie een beertje en een tatoeage, 'maar was toch wel verdrietig dat boeven zijn Cars dekentje hadden gepikt'.